İnsani yardımda Türkiye zirvede! AK Parti'nin hazırladığı rapor ortaya koydu
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan 'İnsani Yardım: Türkiye Farkı' başlıklı rapor, Türkiye'nin insani yardım alanında dünyadaki diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'nin milli gelirinin 0,65'ini insani yardımlarda kullandığı belirtilirken, 'Türkiye rakipsiz olarak zirvede' ifadeleri yer aldı
AK Parti tarafından "İnsani Yardım: Türkiye Farkı" başlığı altında 102 sayfalık bir rapor hazırlandı. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin insani yardım çalışmalarındaki etkisi 15 ana başlıkta ortaya konuldu. Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerinin sürekli yanında olduğunun vurgulandığı raporda, önemli tespitlere de yer verildi.
TÜRKİYE TÜM DÜNYAYA FARK ATTI
Dünya genelindeki tüm ülkelerin insani yardım faaliyetlerinin incelendiği raporda, "2022 yılında insani yardımın milli gelire oranı itibariyle 0,1 barajını aşan sadece 5 batılı ülke mevcuttur. Küresel ölçekte insani yardım ile milli gelir oranı yüzde 0,65 olan Türkiye rakipsiz olarak zirvede bulunmaktadır." denildi.
Raporda ayrıca Türkiye'nin yardım çalışmalarında da öne çıktığının altı çizilirken, "Türkiye ırk, din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan yerlere, süratle ve imkanları elverdiği ölçüde insani yardımları ulaştırmaya gayret etmektedir. Türkiye tarafından 1980'li yıllarda başlayan gıda yardımları son yıllarda ivmelenerek hız kazanmış tüm dünyada öne çıkan bir konu haline gelmiştir." ifadelerine yer verildi.
AVRUPA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
Avrupa'nın insani kriz seçen bir yapısının olduğuna dikkat çekilen raporda, Suriye'li ve Ukrayna'lı mültecilerin yaşadıkları örnekler anımsatılarak, "Avrupa'nın insani krizleri seçen ve kimlikler arasında ayrımcılık yapan yaklaşımı 'çifte standartlar ve ikiyüzlülükler' tarihinde müstesna bir yer edinmiştir demek yanlış olmaz." denildi.
Ülkelerin yardım ederken bile başka hedeflerle bu çalışmaları gerçekleştirdiğine dikkat çekilen raporda, "İnsani yardımın istismar edildiği de bilinmektedir. 6 Şubat depremleri sonrasında İsrail devleti tarafından gönderilen İsrailli arama-kurtarma ekiplerinin tarihi Tevrat çalma girişimleri bu konunun bir örneğidir." denildi.
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