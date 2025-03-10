İnsani yardımda Türkiye zirvede! AK Parti’nin hazırladığı rapor ortaya koydu

Türkiye milli gelire oranla insani yardım yapan ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı. (AA)

Raporda ayrıca Türkiye'nin yardım çalışmalarında da öne çıktığının altı çizilirken, "Türkiye ırk, din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan yerlere, süratle ve imkanları elverdiği ölçüde insani yardımları ulaştırmaya gayret etmektedir. Türkiye tarafından 1980'li yıllarda başlayan gıda yardımları son yıllarda ivmelenerek hız kazanmış tüm dünyada öne çıkan bir konu haline gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

AVRUPA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Avrupa'nın insani kriz seçen bir yapısının olduğuna dikkat çekilen raporda, Suriye'li ve Ukrayna'lı mültecilerin yaşadıkları örnekler anımsatılarak, "Avrupa'nın insani krizleri seçen ve kimlikler arasında ayrımcılık yapan yaklaşımı 'çifte standartlar ve ikiyüzlülükler' tarihinde müstesna bir yer edinmiştir demek yanlış olmaz." denildi.