DEM Parti'nin MHP'yi ziyaret tarihi belli oldu
DEM Parti'den yapılan açıklamada, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecekleri bilgisi paylaşıldı. Parti kaynakları görüşme yeri ve saatinin henüz netleşmediğini bildirdi.
DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek.
DEM Parti heyeti, İmralı'dan yapılan çağrının ardından 17 Mart'ta MHP'ye ziyarette bulunacak. Partiden yapılan bilgilendirmeye göre; ziyaretin yeri, saati ve heyette yer alacak isimler netleşince daha sonra paylaşılacak. DEM Parti heyeti, ilk siyasi parti ziyaretini ise 10 Mart Pazartesi günü CHP'ye yapacak