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Amasya İdare Mahkemesi kuruldu! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.03.2025 01:38
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Amasya İdare Mahkemesi kuruldu! Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Amasya İdare Mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bakan Tunç paylaşımında, 'İdare mahkemesi kurulu il sayımızı 71'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Bakan Tunç, söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla kararlılıkla adım atmaya devam ettiklerini belirtti.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yapılan çalışmalar sonucunda Amasya'da idare mahkemesi kurduklarını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"Amasya İdare Mahkemesi kurulma kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece idare mahkemesi kurulu il sayımızı 71'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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Amasya İdare Mahkemesi kuruldu! Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama... Amasya İdare Mahkemesi kuruldu! Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama... Amasya İdare Mahkemesi kuruldu! Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama...
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