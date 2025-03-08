DEM Parti’den AK Parti ve MHP’ye ziyaret! Tarih belli oldu

DEM Parti heyeti, 17 Mart Pazartesi günü AK Parti'yi ziyaret edecek. Partiden yapılan açıklamada, AK Parti'nin 17 Mart Pazartesi günü ziyaret edileceği belirtildi. Açıklamada, ziyarete ilişkin yer, saat ve heyet bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında 17 Mart'ta MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek.

DEM Parti heyeti, İmralı'dan yapılan çağrının ardından 17 Mart'ta MHP'ye ziyarette bulunacak. Partiden yapılan bilgilendirmeye göre; ziyaretin yeri, saati ve heyette yer alacak isimler netleşince daha sonra paylaşılacak. DEM Parti heyeti, ilk siyasi parti ziyaretini ise 10 Mart Pazartesi günü CHP'ye yapacak