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Hatay’da korkutan deprem!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 22:52 Güncelleme: 06.03.2025 22:57
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Hatay’da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya Körfezi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine 4.81 kilometre mesafede olduğu bildirilen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AFAD, saat 22.29'da yerin 7 kilometre altında bir deprem meydana geldiğini belirtti.

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Hatay’da korkutan deprem! Hatay’da korkutan deprem! Hatay’da korkutan deprem!
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