Biletsiz yolcuya 85 bin lira ceza yolda! İdari cezalar da 10 kat artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ahaber.com.tr)

GÜVENLİ VE DÜZENLİ KARAYOLU TAŞIMACILIĞI HEDEFLENİYOR

Bakan Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasının, denetimlerin etkinliğini de artıracağını vurguladı. Yapılacak değişiklikle sektördeki standartların yükseleceğini ve yolcuların haklarının daha fazla korunacağını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cezaların caydırıcı hale getirilmesiyle hem güvenli hem de düzenli bir taşımacılık ortamı sağlanacak. Caydırıcılığın sağlanabilmesi için, bir kamyoncu ile daha geniş kapsamda faaliyet gösteren lojistik işletmecisine farklı miktarlarda idari para cezası uygulanmasına imkan sağlanacak. Kanuna aykırılıkta ısrar eden taşımacılar için de daha ağır yaptırımların uygulanabilecek."

YABANCI PLAKALI TAŞITLARA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Orta koridorda yabancı plakalı taşıtlarla yapılacak taşımada artışın öngörülmesi nedeniyle, yabancı plakalı taşıtlarla yapılan taşımada yapılan usulsüzlükler için caydırıcı ağır cezai yaptırımlar getirildiğini kaydeden Uraloğlu, "Taşımacılarımızın yurt dışında yaşadığı sorunlar ve mütekabiliyet uygulamaları da dikkate alınarak, sahte geçiş belgeleri, UBAK izin belgelerinin usulüne göre kullanılmaması gibi konularda yabancı plakalı taşıtlara uygulanacak idari para cezası tutarları arttırılacak." diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, düzenleme ile yabancı plakalı taşıtların, uluslararası anlaşma, sözleşme ve protokollere uygun olmayan taşıma faaliyetleri için ayrıca cezai müeyyide uygulanacağını ifade etti.