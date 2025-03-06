Adana’da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 884,31 gram sentetik uyuşturucu, 125 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Gülüzar C. (23), Aykut D. (26), Metin A. (26), Yakup L. (27), İsmail K. (31) ve Göksel Ş. (34) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.