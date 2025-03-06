Bakan Kurum’dan terörsüz Türkiye mesajı: Ülkemiz bu prangadan kurtulacak

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"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖZEL BİR DÖNEME GİRİYORUZ'

Terörü kaynağında kurutacak tarihi müdahaleler yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Türkiye 23 yıl önce hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı uzun bir yola çıktı. Önce kabuğumuzu kırdık, sonra da yıllarca göz ardı edilmiş gönül coğrafyamızla yeniden buluştuk. Bu süreçte terörle mücadelede de yeni bir adım atarak, terörü kaynağında kurutacak tarihi müdahaleler yaptık. Bunda da başarılı olduk. Şimdi terörün tamamen bitmesini istiyoruz. Terörsüz bir Türkiye için çok özel bir döneme giriyoruz. İnşallah bu önemli süreçte de devletimiz muvaffak olacaktır. Ve Devlet Bahçeli'nin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz; bu prangadan da kurtulacaktır. Özet olarak Türkiye, terör belasından tamamen kurtulduğu, ekonomisinin her açıdan düzeldiği, deprem bölgesinin tamamen ayağa kalktığı bir döneme doğru hızla ilerliyor. Peki ülkemiz; devletiyle, milletiyle böylesi güzel bir döneme yürürken muhalefet ne yapıyor? 'Dünya yansa bir kalbur samanları yanmaz' derler ya bunlar da o misal. İnanın dünya değişiyor, dönüşüyor; ama bunların koltuk kavgaları bitmiyor. Yüzlerini millete de dönemiyorlar. Şu deprem bölgesinde tek bir eserleri yok ki, depremzedelerin yüzlerine bakabilsinler. Ne demişler; tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz. Bakın, ben bu bölgenin evladıyım, beni iyi tanıyorsunuz. Mesaimizi büyük oranda deprem bölgemizde geçiriyoruz. Vatandaşlarımız yuvalarına 1 saat daha erken kavuşsun diye gece gündüz çalışıyoruz. Şimdi CHP'nin Gölge Genel Başkanı bu bölgede eksik bulamıyor ya, eksik uyduruyor, yalan yanlış hikayeler anlatıyor. Biz cevabını verince, yalan ortaya çıkınca da 'sana demedim ki' diyor. Yetmiyor her gittiği yerde bu bölgede yaptığımız 201 bin konutu diline doluyor. Bunu neden yaptığını ben çok iyi biliyorum. Buranın gelişmesinden rahatsızlar. Buranın büyümesinden, depremzede kardeşlerimizin evlerine girmesinden rahatsızlar. Çünkü bunlar; deprem bölgesini hep siyaset malzemesi yaptılar, şimdi ellerindeki bu malzeme bitecek. Ondan dolayı endişeliler, sıkıntı içindeler. Ben önceden; 'Bu muhalefet, 201 bin konutun maketini bile yapamaz.' diyordum. Şimdi 'maketini bile yapamazlar' sözümü geri alıyorum. Çünkü maket yapmak bile bir vizyon ister, bir bakış açısı ister, bir tasarım zekası ister. Biz kimseye aldırmadan, kafamızı takmadan yolumuza devam edeceğiz. Devletimizin afetzede kardeşlerimize uzanan eli olmaya ve bu güzel milletin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.