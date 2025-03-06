Zorlu Center'daki ünlü marka Eataly'de skandal! Taklit ve tağşiş listesine girdi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 6 Mart 2025 tarihli taklit ve tağşiş listesinde yer alan büyük bir marka şaşkınlık yarattı. İstanbul'un en ünlü alışveriş merkezlerinden biri olan Zorlu AVM'de bulunan Eatly'de bulunan 'Mozzarella Di Bufala (%100 manda sütünden mozzarella)' ürününde 'inek sütü tespiti' yapıldı. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 6 Mart 2025 tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde çok sayıda tanınan marka yer aldı.
İşte o listenin detayları:
Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar kategorisinde,
İstanbul Küçükçekmece'de faaliyet gösteren Mehmet Usta Baklavaları - Arzu Aslan firmasına ait fıstıklı baklava ürününde "Ay çekirdeği tespiti" yapıldı.
Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde ise,
Kütahya Tavşanlı'daki Alionbaşı Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait çeşitli peynirlerde "bitkisel yağ tespiti" yapıldı. Aynı firmanın "Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri", "Tam Yağlı Eritme Peyniri" ve Palupa markalı "Taze Kaşar Peyniri (Tam Yağlı)" ürünleri uygunsuz bulundu.
Bilecik Osmaneli'de faaliyet gösteren Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait Karapınar markalı "Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri" ürününde "yağ oranının düşük olması" ve "bitkisel yağ tespiti" belirlendi. Aynı firmanın Balca markalı "Kaşar Peyniri" ve Karapınar markalı bir başka "Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri" ürününde de "bitkisel yağ tespiti" yapıldı.
EATALY DE TAĞŞİŞ
İstanbul Beşiktaş'taki Zorlu Yapı Yatırım Anonim Şirketi Gurme Şubesi'ne ait Eataly markalı "Mozzarella Di Bufala (%100 manda sütünden mozzarella)" ürününde "inek sütü tespiti" bulundu.
Bitkisel Yağlar kategorisinde,
Balıkesir Edremit'te faaliyet gösteren bazı üreticilerin natürel zeytinyağı olarak satışa sunduğu ürünlerde "tohum yağları karıştırılması tespiti" yapıldı. Bunlar arasında Pazarcı-Zeynel Abidin Filiz, Akçay Marina Çarşı-Gökmen Taşdelen, Ayşe Karakaya, Merkez Kuruyemiş-Kadriye Kıyak, Tuğçe Karakaya, Ramazan Çırakoğlu, Akçay Pazar Tezgahı-Yaşar Oraklı ve Altınoluk Pazarı-Muammer Boğazköy gibi üreticiler bulunuyor.
Aydın Efeler'deki Muhammet Altıntaş'ın Kuzey Ege Ayvalık markalı "Natürel Sızma Taşbaskı Soğuk Sıkım Zeytinyağı" ve İstanbul Tuzla'daki Halit Kılınç-Bi Dolu Bahçem'in Ayvalık Köybirlik markalı "Natürel Sızma Zeytinyağı Erken Hasat Soğuk Sıkım 1L" ürünlerinde de "tohum yağları karıştırılması tespiti" yapıldı.
İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren Coşkar Yağ Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Çakır Ada markalı "Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı" ürününde "daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti" yapıldı.
İstanbul Pendik'teki Mehmet Levent-Can Malatya Pazarı'na ait Tad Ayvalık markalı "Natürel Sızma Zeytinyağı 5L" ürününde de "tohum yağları karıştırılması tespiti" yapıldı.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ:
ÜNAL GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / KAYSERİ - ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ - AZ YAĞLI ERİTME PEYNİRİ (KAHVALTILIK TOST PEYNİRİ) - % Yağ Oranının Düşük Olması - Parti/Seri No: 182410 - Melikgazi, Kayseri
ÜNAL GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / KAYSERİ - ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ - TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR - % Yağ Oranının Düşük Olması - Parti/Seri No: 232410 - Melikgazi, Kayseri
İSPEY MANDIRA-İSLAM GÜNAY - İSPEY - AZ YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR - % Yağ Oranının Düşük Olması - Parti/Seri No: 13.11.2024 - Merkez, Kütahya
ÖZDAMAK SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYVANCILIK VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. - EMİRBEY - AZ YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ - % Yağ Oranının Düşük Olması - Parti/Seri No: 1234567890 - Merkez, Afyonkarahisar
KELBEK SÜT VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. - KELBEK - TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR - % Yağ Oranının Düşük Olması - Parti/Seri No: 178 - Kozan, Adana
TİRİYAKİBEY SÜT ÜRÜNLERİ HAY. BES. GIDA NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - TİRİYAKİBEY - TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR (17KG) - % Yağ Oranının Düşük Olması - Parti/Seri No: 06.02.2025 - Devrek, Zonguldak
KILINÇ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAY. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - KILINÇ - TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR (17KG) - % Yağ Oranının Düşük Olması - Parti/Seri No: 1409 - Mut, Mersin
VELİ ÇELİKBEK SÜT VE GIDA HAY. TAR. TİC. LTD. ŞTİ. - PEYNİRCİBAŞI - TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR - % Yağ Oranının Düşük Olması - Parti/Seri No: 176 - Kozan, Adana
ÜNAL GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / KAYSERİ - ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ - TAM YAĞLI KAŞ
AR PEYNİRİ - % Yağ Oranının Düşük Olması - Parti/Seri No: 162410 - Melikgazi, Kayseri
BİTKİSEL YAĞLAR:
ÖZ DEDEOĞLU GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - AYVALIK - NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti - Parti/Seri No: 01 - Köşk, Aydın
ET VE ET ÜRÜNLERİ:
ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ONE TAT - ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - Parti/Seri No: 22.02.2024 - Merkez, Afyonkarahisar
ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - AFYONKARAHİSAR KOCATÜRK - ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK - Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Baş Eti) - Parti/Seri No: STT: 25.01.2024 - Merkez, Afyonkarahisar
ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - AFYONKARAHİSAR CEYLANER SUCUKLARI - ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - Parti/Seri No: 16 NİSAN 2024 - Merkez, Afyonkarahisar
ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ERTÜRK - ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - Parti/Seri No: 01.06.2024 - Merkez, Afyonkarahisar
MANSUR GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - (Marka Belirtilmemiş) - SOSLU TAVUK KÖFTE HARCI (ÇİĞ) - Sakatat (Taşlık), Soya Tespiti - Parti/Seri No: 15.04.2024 - Küçükçekmece, İstanbul
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