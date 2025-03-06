Zorlu Center’daki ünlü marka Eataly’de skandal! Taklit ve tağşiş listesine girdi

Bilecik Osmaneli'de faaliyet gösteren Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait Karapınar markalı "Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri" ürününde "yağ oranının düşük olması" ve "bitkisel yağ tespiti" belirlendi. Aynı firmanın Balca markalı "Kaşar Peyniri" ve Karapınar markalı bir başka "Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri" ürününde de "bitkisel yağ tespiti" yapıldı.

EATALY DE TAĞŞİŞ

İstanbul Beşiktaş'taki Zorlu Yapı Yatırım Anonim Şirketi Gurme Şubesi'ne ait Eataly markalı "Mozzarella Di Bufala (%100 manda sütünden mozzarella)" ürününde "inek sütü tespiti" bulundu.