Zorlu Center’daki ünlü marka Eataly’de skandal! Taklit ve tağşiş listesine girdi

BİTKİSEL YAĞLAR:

ÖZ DEDEOĞLU GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - AYVALIK - NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti - Parti/Seri No: 01 - Köşk, Aydın

ET VE ET ÜRÜNLERİ:

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ONE TAT - ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK - Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti - Parti/Seri No: 22.02.2024 - Merkez, Afyonkarahisar

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - AFYONKARAHİSAR KOCATÜRK - ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK - Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Baş Eti) - Parti/Seri No: STT: 25.01.2024 - Merkez, Afyonkarahisar