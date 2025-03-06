Bakan Fidan’dan AB’ye açık ve net mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye’nin katılımı ile mümkün

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radma Ankara'da Bakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Bakan Fidan "Hırvatistan ile yakın diyaloğu sürdürüyoruz.Balkanlarda istikrar korunmalı" dedi.

AB'YE NET MESAJ

Bakan Fidan burada Avrupa'nın güvenliğinin sürdürülmesinin Türkiye olmadan olmayacağını vurgulayarak "Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" şeklinde konuştu.

BAKAN FİDAN'DAN GAZZE VE FİLİSTİN VURGUSU

Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Ankara'da Bosna Hersek'teki gelişmeleri ele aldık. Bazı ülkelerin tansiyonu yükselten hamleleri yaptığını görüyoruz. Türkiye'nin Bosna Hersek'teki toprak bütünlüğünü korumaya inancımız tamdır. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. En başında bu yana savaşın müzakerelerle çözülmesi taraftarı olduk. Geçtiğimiz hafta sonu katıldığım toplantıda Avrupalı müttefiklerimizle bu konuyu paylaştık. Savaşın çözüm süreci sadece Ukrayna ve Rusya arasında sınırlı kalmamalıdır.

Yarın İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü toplantısı için Cidde'ye giderek Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmak istenmesine karşı çıkacağız. Hırvatistan'la aramızdaki ilişkilerin somut adımlarla güçleneceğine inanıyorum.