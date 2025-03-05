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PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 10:46 Güncelleme: 05.03.2025 10:47
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PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçarken Edirne’de yakalandı

Terör örgütü PKK şüphelisi 1 kişi, Yunanistan'a kaçmak üzere geldiği Edirne'de yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı M.L'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen M.L, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçarken Edirne’de yakalandı PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçarken Edirne’de yakalandı PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçarken Edirne’de yakalandı
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