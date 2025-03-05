Bakan Mehmet Şimşek ve Ömer Bolat Azerbaycanlı bakan Cabbarov ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış törenini canlı bağlantı ile gerçekleştirdi. Aliyev'in ziyareti kapsamında Iğdır'a gelen Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. İki lider 2023 yılında birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Açılış töreni nedeniyle Iğdır'da bulunan bakanlar Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü.
TÜRK AZERBAYCANLI BAKANLAR BİR ARAYA GELDİ
Ticarte Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Azerbaycanlı Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Bolat yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Sayın Cabbarov ile görüşmemizde ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıma konusunu, yeni iş birliği alanlarını ve fırsatları değerlendirdik.
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