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Bakan Mehmet Şimşek ve Ömer Bolat Azerbaycanlı bakan Cabbarov ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 20:28 Güncelleme: 05.03.2025 20:46
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Bakan Mehmet Şimşek ve Ömer Bolat Azerbaycanlı bakan Cabbarov ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış törenini canlı bağlantı ile gerçekleştirdi. Aliyev'in ziyareti kapsamında Iğdır'a gelen Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. İki lider 2023 yılında birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Açılış töreni nedeniyle Iğdır'da bulunan bakanlar Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü.

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Ticarte Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Azerbaycanlı Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bolat yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Sayın Cabbarov ile görüşmemizde ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıma konusunu, yeni iş birliği alanlarını ve fırsatları değerlendirdik.

Mehmet Şimşek ve Ömer Bolat Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüştü. (X ekran görüntüsü) Mehmet Şimşek ve Ömer Bolat Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüştü. (X ekran görüntüsü)

Köklü bir bağa sahip olan iki ülke, bugün açılan Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı sayesinde stratejik ilişkilerinde yeni bir adım atmış ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki bağları ve bağlantıyı daha da güçlendirmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Bakan Mehmet Şimşek ve Ömer Bolat Azerbaycanlı bakan Cabbarov ile görüştü Bakan Mehmet Şimşek ve Ömer Bolat Azerbaycanlı bakan Cabbarov ile görüştü Bakan Mehmet Şimşek ve Ömer Bolat Azerbaycanlı bakan Cabbarov ile görüştü
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