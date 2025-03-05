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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan ABD ile önemli temas! Waltz ile görüştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 19:40 Güncelleme: 05.03.2025 19:40
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç’tan ABD ile önemli temas! Waltz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede küresel ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile telefonda görüştü.

Görüşmede, son dönemdeki Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç’tan ABD ile önemli temas! Waltz ile görüştü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç’tan ABD ile önemli temas! Waltz ile görüştü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç’tan ABD ile önemli temas! Waltz ile görüştü
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