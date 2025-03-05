Adnan Beker krizi büyüyor! Yavaş'tan Özel'in "emanet" sözlerine yalanlama
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'den istifa edip bağımsız milletvekili olan ve geçtiğimiz gün CHP'ye katılan Adnan Beker ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adnan Beker için 'Mansur Başkan'ın emaneti' sözlerine ilişkin haberinin olmadığını ifade ederek 'Rozet takıldığını gördüm, partiye katılımında dahilim yok' dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde peş peşe gelen şaibeli kurultay olayı ve İmamoğlu'nun sahte diploma skandalının ardından parti içinde şimdilerde Adnan Beker krizi yaşanıyor. İYİ Parti'den istifa eden ve Bağımsız Milletvekili olan Adnan Beker, geçtiğimiz gün CHP'ye katıldı. Genel Başkan Özgür Özel, grup toplantısında Beker'e parti rozetini taktığı sırada "Mansur Başkan'ın emaneti" sözlerini söylemesi üzerine parti içerisinde yeniden ortalık karıştı.
YAVAŞ, ÖZEL'İ YALANLADI
ABB Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin Adnan Beker ile ilgili sorularına ilişkin açıklamada bulunurken, Özel'in "emanet" açıklamalarına yalanladı. Yavaş, Beker'in CHP'ye katılmasında haberinin olmadığını belirtirken "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Adnan Beker yıllar önce katıldığı bir programda 28 Mayıs seçimlerinde oyunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini itiraf etmişti. Beker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olduğu seçimlerde "14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" demişti. O itiraf sonrası Beker'in CHP'ye katılması Kılıçdaroğlu kanadındaki milletvekillerinin sert tepki göstermesine neden oldu.
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