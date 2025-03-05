Adnan Beker krizi büyüyor! Yavaş'tan Özel'in "emanet" sözlerine yalanlama

Mansur Yavaş, Adnan Beker'in partiye katılmasına ilişkin haberim yok ifadelerini kullanarak Özel'i yalanladı. (AA)

YAVAŞ, ÖZEL'İ YALANLADI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin Adnan Beker ile ilgili sorularına ilişkin açıklamada bulunurken, Özel'in "emanet" açıklamalarına yalanladı. Yavaş, Beker'in CHP'ye katılmasında haberinin olmadığını belirtirken "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." dedi.