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Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 09:21 Güncelleme: 04.03.2025 09:21
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Kırklareli’nde düzensiz göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontroller sırasında Kofçaz ilçesinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kırklareli’nde düzensiz göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı Kırklareli’nde düzensiz göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı Kırklareli’nde düzensiz göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı
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