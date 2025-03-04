FETÖ davasında iki kişiye hapis cezası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan Yeni Asya gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın davası karara bağlandı. Güleçyüz ve bir sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, 2 sanık ise beraat etti.

"FETÖ BENİ DE DİNLEDİ"

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Kazım Güleçyüz, Emrullah Altug, Ömer Demir ve Rasih Yılmaz ile avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmaları alınan sanıklar beraat talebinde bulunurken, sanık Rasih Yılmaz, "FETÖ denilen yapı beni de dinlemiştir. Önceki savunmalarım geçerlidir." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Kazım Güleçyüz ile Ömer Demir'i "FETÖ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırırken, Güleçyüz hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Heyet, sanık Emrullah Altug'un üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı, sanık Rasih Yılmaz'ın ise suçun kendisi tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terörist başı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yapanlara yönelik soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, sanıklar Emrullah Altug, Kazım Güleçyüz, Ömer Demir ve Rasih Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarında, terör örgütü propagandası oluşturacak tarzda yayın yaptıkları, görüntü ve yazılar paylaştıkları belirtilmişti.

Sanıkların, sözde taziye adı altında paylaşımlar yaparak FETÖ/PDY terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösterir nitelikte faaliyette bulundukları ifade edilen iddianamede, 4 sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.