Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında! Kimler neden manipülasyon yaptı? A Haber’de anlattı

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber'de anlattı

BORSADA KİMLER MANİPÜLASYON YAPTI?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bunun öncesinde SPK'nın bir incelemesi ve araştırması neticesinde Cumhuriyet Savcılığı'nın suç duyurusunda bulunmasıyla bu operasyon yürütüldü. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili gelişmeler yaşanmıştı. Bu insanlar özellikle sosyal medyayı kullanarak bir manipülasyona yol açıyorlar.

NASIL YAPIYORLAR?

Orada belli hisseler üzerinde insanları bu hisselere yönlendirdikten sonra o hisselerin alımı satımıyla ilgili işlemler yaparak hem piyasayı bozucu hareketler yapıyorlar hem de küçük yatırımcının elindeki 3-5 kuruşa göz dikmiş oluyorlar. Sosyal medya hesabı üzerinden X hisse çok yükselecek bunu almaya başlayın deniliyor. Siz alırken aslında o hisseyi bu insanlar ellerindeki hisseleri size satıyorlar. Siz piyasadan aldığınızı zannediyorsunuz. Manipülasyonu yapan borsa simsarları size bu hisseleri satmaya başlıyor. Daha yükselecek diye almaya başlıyorsunuz ama bir süre sonra o hisseyi bir anda aşağı doğru indirmeye başlıyorlar.