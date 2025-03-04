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Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında! Kimler neden manipülasyon yaptı? A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 13:46 Güncelleme: 04.03.2025 14:20
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Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında! Kimler neden manipülasyon yaptı? A Haber’de anlattı

Borsa İstanbul'da olağanüstü fiyat hareketliklerine ilişkin soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin 23 Şubat'ta soruşturma başlattı. Mali suçlarla mücadele ekipleri, tespit edilen kişilerle ilgili farklı illerde operasyon düzenledi.

BORSA SORUŞTURMASINDA 17 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber'de anlattıTakvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber'de anlattı

BORSADA KİMLER MANİPÜLASYON YAPTI?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bunun öncesinde SPK'nın bir incelemesi ve araştırması neticesinde Cumhuriyet Savcılığı'nın suç duyurusunda bulunmasıyla bu operasyon yürütüldü. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili gelişmeler yaşanmıştı. Bu insanlar özellikle sosyal medyayı kullanarak bir manipülasyona yol açıyorlar.

NASIL YAPIYORLAR?

Orada belli hisseler üzerinde insanları bu hisselere yönlendirdikten sonra o hisselerin alımı satımıyla ilgili işlemler yaparak hem piyasayı bozucu hareketler yapıyorlar hem de küçük yatırımcının elindeki 3-5 kuruşa göz dikmiş oluyorlar. Sosyal medya hesabı üzerinden X hisse çok yükselecek bunu almaya başlayın deniliyor. Siz alırken aslında o hisseyi bu insanlar ellerindeki hisseleri size satıyorlar. Siz piyasadan aldığınızı zannediyorsunuz. Manipülasyonu yapan borsa simsarları size bu hisseleri satmaya başlıyor. Daha yükselecek diye almaya başlıyorsunuz ama bir süre sonra o hisseyi bir anda aşağı doğru indirmeye başlıyorlar.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul'da şubat ayında olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin ihbarlar yapılmıştı.

İhbarlar üzerine Cumhuriyet Başsavılığı harekete geçmiş ve soruşturma başlatmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da tüm kurumların işlemlerini inceleme altına aldığını duyurmuştu.

SPK'dan yapılan açıklamada, "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır." denilmişti.

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Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında! Kimler neden manipülasyon yaptı? A Haber’de anlattı Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında! Kimler neden manipülasyon yaptı? A Haber’de anlattı Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında! Kimler neden manipülasyon yaptı? A Haber’de anlattı

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