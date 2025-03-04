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Durak dışı yolcu indirip bindirenler yandı! Biletsiz yolcuya da ağır cezalar geliyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 12:11 Güncelleme: 04.03.2025 12:20
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Durak dışı yolcu indirip bindirenler yandı! Biletsiz yolcuya da ağır cezalar geliyor

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler öncülüğünde, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren bir kanun teklifi hazırladı. Buna göre biletsiz yolcu taşıyanlara verilen 300 TL'lik cezanın alt sınırı 8.500 TL, üst sınırı ise 85.000 TL'ye çıkarılacak. Öte yandan terminal ve ara durak dışında yolcu indirip binen taşımacılara 5.000 TL ile 50.000 TL arasında ceza uygulanacak.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasına, doğum yardımına ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi hazırladı.

Biletsiz yolcu taşımalarında cezalar artıyor (AA)Biletsiz yolcu taşımalarında cezalar artıyor (AA)

BİLETSİZ YOLCU TAŞIMAYA 85 BİN LİRA CEZA

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklife göre, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezaları artırılacak.

Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen 300 lira idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500, üst sınırı da 85 bin liraya çıkarılacak. Böylece biletsiz yolcu taşıyanlara 8 bin 500 lira ila 85 bin lira arasında idari para cezası uygulanabilecek. Sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarlarda idari para cezası kesilecek.

Durak dışı yolcu indirenlere de 50 bin liraya kadar ceza kesilebilecek (AA)Durak dışı yolcu indirenlere de 50 bin liraya kadar ceza kesilebilecek (AA)

DURAK DIŞI YOLCU İNDİRENE 50 BİN LİRA CEZA

Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara ise 5 bin lira ila 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

DOĞUM YARDIMI VE DHMİ DÜZENLEMESİ

Teklifle, doğum yardımına ilişkin Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidilecek.

Bu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğum yardımının miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Doğum yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan ödenecek. Bu yardımlardan vergi kesintisi yapılmayacak.

Ayrıca teklifle DHMİ çalışanlarına "Eurocontrol havacılık tazminatı" verilmesine yönelik düzenlemeye gidilecek.

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Durak dışı yolcu indirip bindirenler yandı! Biletsiz yolcuya da ağır cezalar geliyor Durak dışı yolcu indirip bindirenler yandı! Biletsiz yolcuya da ağır cezalar geliyor Durak dışı yolcu indirip bindirenler yandı! Biletsiz yolcuya da ağır cezalar geliyor
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