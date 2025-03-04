Durak dışı yolcu indirip bindirenler yandı! Biletsiz yolcuya da ağır cezalar geliyor

Durak dışı yolcu indirenlere de 50 bin liraya kadar ceza kesilebilecek (AA)

DURAK DIŞI YOLCU İNDİRENE 50 BİN LİRA CEZA

Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara ise 5 bin lira ila 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

DOĞUM YARDIMI VE DHMİ DÜZENLEMESİ

Teklifle, doğum yardımına ilişkin Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidilecek.

Bu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğum yardımının miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Doğum yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan ödenecek. Bu yardımlardan vergi kesintisi yapılmayacak.

Ayrıca teklifle DHMİ çalışanlarına "Eurocontrol havacılık tazminatı" verilmesine yönelik düzenlemeye gidilecek.