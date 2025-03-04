Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Gaziantep'te işçilerle sahurda bir araya geldi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği sahur programında işçilerle bir araya geldi. Işıkhan, 'Yaşadığımız büyük afetin ardından yerle bir olmuş şehirlerimiz, hamdolsun eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor.' dedi.
Burada konuşma yapan Işıkhan, bir ayağının hep bu bölgede olduğunu, Gaziantep'i ve çevre illerini sık sık ziyaret ettiğini belirtti.
"Gaziantep maşallah, her ziyaretimizde daha da gelişiyor, büyüyor." diyen Işıkhan, "Yaşadığımız büyük afetin ardından yerle bir olmuş şehirlerimiz, hamdolsun eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor. Şahinbey'de binalar yükseliyor, Gaziantepli hemşerilerimiz yuvalarına kavuşuyor, yaralar sarılıyor, depremin fiziki izleri bir bir siliniyor." ifadelerini kullandı.
Işıkhan, deprem bölgesinde vatandaşlar sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
"MUHTEŞEM ESERLER KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Yıkımın derin izlerini silmek için yerlerine çok daha büyük eserler yapacaklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:
"Şehrimize ve tüm ilçelerine, ülkemizin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi ve yine ülkemizin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi gibi muhteşem eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Gaziantepli hemşerilerimiz her şeyin en iyisini, en kalitelisini hak ediyor. Biz hem Bakanlık olarak hem de devletimizin diğer kurumları olarak belediyelerimizin de işbirliği ile şehrimizin çalışma hayatı ve istihdamı başta olmak üzere her ihtiyacıyla, her talebiyle birebir ilgilenip, en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz."
Bu şehrin aziz insanları ve gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçileriyle her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini kaydeden Işıkhan, "Hep birlikte şehrimizin istihdamını, nitelikli iş gücünü, katma değer üreten işletmelerini iyileştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Programa, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da katıldı.
TAKSİCİ ESNAFINA ZİYARET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te sahur vaktinde taksici esnafıyla bir araya geldi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye işçileri ve taksici esnafıyla sahur vaktinde bir araya geldiğini belirtti.
Işıkhan, belediye personeliyle sahur sofrasında buluştuğunu vurgulayarak, "Gaziantep Şahinbey'in gönlü güzel insanlarıyla, belediyemizin temizlik personeliyle sahur sofrasının bereketini paylaştık." ifadesini kullandı.
Bakan Işıkhan, daha sonra taksici esnafını ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Şahinbey ziyaretimizde, taksici kardeşlerimizle sahur vaktinde buluştuk. Tekerlerine taş değmesin. Esnaf kardeşlerimize hayırlı kazançlar diliyorum."
Işıkhan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ev sahipliği için teşekkür etti.
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