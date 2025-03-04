04 Mart 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 10:33
ABONE OL
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 2 bin 868 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, A.K. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından A.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör