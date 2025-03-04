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Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 15:42
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Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yapılan incelemede 9 şüphelinin 11 kişiden 1 milyon 195 bin lira dolandırdığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 kişinin bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin vatandaşların banka hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak çektikleri kredileri önce kendi hesaplarına sonra da kripto hesaplara aktardıklarını tespit etti.

Yapılan incelemede 9 şüphelinin 11 kişiden 1 milyon 195 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Ekipler, 9 şüpheliyi Afyonkarahisar, İstanbul, Hatay ve Van'daki adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 zanlı tutuklandı Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 zanlı tutuklandı Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

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