Bakanlık duyurdu! Gemi adamları iaşe bedeli yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaptığı açıklamada, iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedelini 230 TL'den 325 TL'ye yükselttiğini açıkladı.

BAKANLIK DUYURDU: ÜCRETLER ARTIRILDI

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 230 TL'den 325 TL'ye yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.