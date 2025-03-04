AK Parti'nin genel merkez kurullarının başkanları netleşti! İşte o isimler
AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre sonrası genel merkez kurullarının başkanları belli oldu. Buna göre Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına Mehmet Sarı, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığına Suat Pamukçu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığına İsmail Cenk Dilberoğlu seçildi.
AK Parti'de, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına Mehmet Sarı, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığına Suat Pamukçu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığına İsmail Cenk Dilberoğlu seçildi.
"HAYIRLI OLSUN" MESAJI
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 8. Olağan Büyük Kongremiz sonrası genel merkez kurullarımızda, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına Mehmet Sarı, Merkez Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığına Salih Çetinkaya, Merkez Disiplin Kurulu Sekreterliğine Sena İpşirli, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığına Suat Pamukçu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığına İsmail Cenk Dilberoğlu seçilmişlerdir. Kıymetli başkanlarımızı tebrik ediyor, almış oldukları önemli görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Partimize ve teşkilatlarımıza hayırlı olsun."