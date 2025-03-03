İstanbul’da işten dönüş ve iftar trafiği çakıştı: Yoğunluk %80’e ulaştı

İstanbul'da işten dönüşle trafik yoğunluğu artarken iftar saatiyle birlikte yüzde 80'lere ulaştı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken, ana arterler ve caddelerde de uzun araç kuyrukları oluştu. Toplu ulaşımda ise aktarma istasyonlarında yoğunluk gözlendi. Avrupa Yakası'nda, D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan arasında araçlar güçlükle ilerledi. TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa hattında yoğun trafik oluştu. Hasdal Kavşağı'nda başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına kadar etkili olurken, Anadolu-Avrupa yönünde Levent sapağından Hasdal Kavşağı'na kadar yoğunluk yaşandı.

ANADOLU YAKASINDA BAŞLIYOR

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çift yönlü yoğunluk gözleniyor. Anadolu Otoyolu'nda Ümraniye'den Ataşehir'e kadar, Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar trafik ağır ilerliyor.