Polis ekiplerinden İBB'ye operasyon: MEDYA AŞ'nin bilgisayarına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta İBB’ye bağlı Medya AŞ’nin ihaleleriyle ilgili harekete geçti. Bu kapsamda, şirketten ihale alan 21 firmaya dair bilgi ve belgeler talep edildi. Bugün ise polis ekipleri Medya AŞ’ye giderek muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu.
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Medya AŞ'de, savcılık talimatıyla mali suçlar polisleri tarafından arama gerçekleştirildi.
21 ŞİRKETLE İLGİLİ BELGE TALEBİ
Soruşturma kapsamında, Medya AŞ'den ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edildi.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ONGUN
İBB'nin iştiraklerinden biri olan İstanbul Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını Murat Ongun, genel müdürlüğünü ise Pınar Türker üstleniyor.
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