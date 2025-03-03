Polis ekiplerinden İBB’ye operasyon: MEDYA AŞ’nin bilgisayarına el konuldu

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Medya AŞ'de, savcılık talimatıyla mali suçlar polisleri tarafından arama gerçekleştirildi.

21 ŞİRKETLE İLGİLİ BELGE TALEBİ

Soruşturma kapsamında, Medya AŞ'den ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edildi.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (ahaber.com.tr)

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ONGUN

İBB'nin iştiraklerinden biri olan İstanbul Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını Murat Ongun, genel müdürlüğünü ise Pınar Türker üstleniyor.

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