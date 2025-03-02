02 Mart 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 18:54 Güncelleme: 02.03.2025 18:54
ABONE OL
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Belediyevleri ve İkiyüzevler mahallelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda İ.E.H. ve M.Ç. isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 823 adet ecstasy hap ve bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör