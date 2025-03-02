Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Belediyevleri ve İkiyüzevler mahallelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda İ.E.H. ve M.Ç. isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 823 adet ecstasy hap ve bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.