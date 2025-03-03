Beykoz Belediyesi'ne soruşturma: Başkan Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 22 kişi, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.
20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.
Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı.
BELEDİYE BİNASINDA ARAMALAR YAPILDI
Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde başlayan arama ve el koyma işlemleri tamamlandı.
Ekipler, belediyedeki bazı evrakları delil olarak torbalarla emniyete götürdü. Belediyedeki rutin kamu hizmeti devam ederken, polis ekipleri ile partililerin belediye önündeki bekleyişleri sürüyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Köseler'in de bulunduğu toplam 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.
Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.
Soruşturma kapsamında dün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.
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