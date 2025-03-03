AK Parti’de yeni A takımı toplanıyor! Yeni yol haritası masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

BÜYÜKELÇİLER AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

Günün önemli gelişmelerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle bir araya geleceği iftar programı olacak. Diplomatik ilişkiler açısından önem taşıyan bu buluşmada, güncel gelişmeler ve Türkiye'nin dış politikadaki öncelikleri ele alınacak.