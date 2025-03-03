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AK Parti'de yeni A takımı toplanıyor! Yeni yol haritası masada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 09:55 Güncelleme: 03.03.2025 10:01
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AK Parti’de yeni A takımı toplanıyor! Yeni yol haritası masada

AK Parti, 23 Şubat’taki 8. Olağan Büyük Kongre sonrası çalışmalarına hız verdi. Yenilenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün ilk toplantısını yaparak yeni dönem stratejilerini belirleyecek. Toplantıda, vatandaşla doğrudan temas kurma yöntemleri ve önümüzdeki süreçte izlenecek politikalar masaya yatırılacak. Ayrıca Ramazan ayına yönelik yerel etkinlikler ve saha çalışmaları değerlendirilecek.

AK Parti, 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongre'nin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kongre sonrası yenilenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün ilk kez bir araya gelerek partinin yeni dönem stratejilerini ele alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

YOL HARİTASI VE STRATEJİLER MASADA

MYK toplantısında, partinin gelecekte izleyeceği yol haritası netleştirilecek. Özellikle vatandaşla doğrudan temas kurmaya yönelik yöntemler ve önümüzdeki döneme dair stratejik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca, MYK'daki yeni yapılanma doğrultusunda hayata geçirilecek projeler üzerinde durulacak.

YEREL VE BÖLGESEL GÜNDEMLER ELE ALINACAK

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, yerel düzeyde gerçekleştirilen etkinlikler ve ziyaretler de MYK gündeminde yer alacak. Parti yönetimi, bu süreçte sahadaki faaliyetlerin nasıl şekilleneceğini masaya yatıracak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

BÜYÜKELÇİLER AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

Günün önemli gelişmelerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle bir araya geleceği iftar programı olacak. Diplomatik ilişkiler açısından önem taşıyan bu buluşmada, güncel gelişmeler ve Türkiye'nin dış politikadaki öncelikleri ele alınacak.

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AK Parti’de yeni A takımı toplanıyor! Yeni yol haritası masada AK Parti’de yeni A takımı toplanıyor! Yeni yol haritası masada AK Parti’de yeni A takımı toplanıyor! Yeni yol haritası masada
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