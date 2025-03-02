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Trafik magandalarına hapis yolda! Yeni yargı paketi ile cezalar ağırlaşıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 17:59 Güncelleme: 02.03.2025 18:10
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Trafik magandalarına hapis yolda! Yeni yargı paketi ile cezalar ağırlaşıyor

TBMM'ye sunulacak yeni yargı paketi ile trafikteki cezaların çok daha artması bekleniyor. Buna göre düğün ve asker eğlencelerinde ateş açan magandalara 10 yıl hapis cezası öngörülürken. Cezalar bununla sınırlı değil, ambulansa yol vermeyene 20 bin TL, alkollü araç kullanana 50 bin TL ceza verilirken trafikte yol kesene ise 3 yıl hapis cezası verilecek. İşte detaylar...

Trafiği tehlikeye atarak çeşitli davranışlarda bulunarak çevreye rahatsızlık verenler için ağır cezalar geliyor. Buna göre ambulansa yol vermeyene hapis, trafikte havaya ateş açan magandalara, yol kesene ve alkollü araç kullananlar için önemli düzenlemeleri içeren yeni yargı paketi Meclis'e sunulacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, o düzenlemeye ilişkin önemli detayları paylaştı. Buna göre trafikte yol kesmek, müstakil suç sayılacak ve cezası ise 3 yıla kadar hapis ve 1 yıl ehliyetten men cezası olacak.

DÜĞÜN NİŞAN MAGANDALARINA HAPİS

Düğün, nişan ve asker uğurlamalarında silahla ateş edene 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Trafik magandalarına hapis yolda | Fotoğraf-AATrafik magandalarına hapis yolda | Fotoğraf-AA

ACİL ARAÇLARA YOL VERMEYENE PARA CEZASI

Makas atana 50 bin lira ceza kesilecek, 1 yıl ehliyetine el konulacak. Drift yapana 80 bin, ehliyetsiz araç kullanana 40 bin lira ceza verilecek. Ambulans, itfaiye ve polis aracına yol vermeyene 20 bin lira ceza uygulanacak. Ölümlü kazada zaruret dışında olay yerini terk eden, 1 ila 3 yıl hapis cezası alacak; ehliyetine 2 yıl el konulacak.

5 YIL EHLİYETTEN MEN

Alkollü araç kullanmanın cezası 9 bin 267 liradan 50 bin liraya çıkarılacak. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Uyuşturucu etkisinde araç kullanana 100 bin lira ceza kesilecek, ehliyetine 5 yıl el konulacak.

HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇAN DA YANDI

Meskun mahalde silahla veya kuru sıkı ile ateş eden 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Ruhsatsız tüfek bulundurana 30 bin, izinsiz kuru sıkı taşıyana 20 bin lira ceza uygulanacak.

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Trafik magandalarına hapis yolda! Yeni yargı paketi ile cezalar ağırlaşıyor Trafik magandalarına hapis yolda! Yeni yargı paketi ile cezalar ağırlaşıyor Trafik magandalarına hapis yolda! Yeni yargı paketi ile cezalar ağırlaşıyor
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