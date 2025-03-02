Nahçıvan’a doğal gaz ihracatı başlıyor! Başkan Erdoğan ve Aliyev törende buluşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

"RUSYA ÖNEMLİ BİR TEDARİKÇİ"

Bayraktar, Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük dördüncü doğal gaz tüketicisi konumunda bulunduğunu belirterek, Rusya'nın da bu alanda önemli bir tedarikçi ülke olduğunu söyledi.

Rusya'nın Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatında 2026'da 40'ıncı yılının dolacağını belirten Bayraktar, 'Dolayısıyla bu bizim için de önemli bir milat ve doğal gazdaki işbirliğimizi ilerletirken, Türkiye'ye sevkiyatın daha uygun şartlarda sağlanması ve elbette ki Türkiye'de kurmayı planladığımız doğal gaz ticaret merkezi konuları bugünkü gündem maddelerimiz arasındaydı.' diye konuştu.

"ROSATOM ŞİRKETİYLE DE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Bayraktar, Rusya'nın Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer güç santrali projesine de ilgi duyduğunu ve bu konuda çalışmalar yaptığını ifade ederek, 'Ama şu anda temel odağımız Akkuyu'da ilk reaktörü en kısa zamanda devreye alabilmek ve bu konuda bugün Rosatom şirketiyle de görüşmeler yaptık.' dedi.

Türkiye'nin doğal gazda çok büyük bir pazar olduğuna işaret eden Bayraktar, aynı zamanda bulunduğu konum ve yaptığı altyapı yatırımlarıyla da bölgesindeki ülkelere arz güvenliği konusunda yardımcı olabilecek konumda olduğu söyledi.

Bayraktar, Karadeniz'deki çalışmalarla birlikte Türkiye'nin artık bir doğal gaz üreticisi haline de geldiğini vurgulayarak, 'Komşu ülkelerimizle olan bağlantılarımızın kapasitesini arttırma hedefiyle de çalışıyoruz. Bu anlamda ciddi fırsatlar var.' dedi.