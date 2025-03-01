Deprem gerçeği kapıda! Kritik çağrı: "Önlem almazsak büyük kayıplar yaşanır"

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan 17 Ağustos 1999 depremi, bölgenin depreme karşı hazırlık yapmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem riskiyle mücadele etmek amacıyla yeni projeler geliştirilmesi gerektiğini belirten Yer Bilimci Prof. Naci Görür, "Eğer bu depremleri halledemezsek, bizim geleceğimiz yoktur" diyerek deprem sorununu acil çözülmesi gereken bir mesele olarak vurguladı.

DEPREM RİSKİNE KARŞI YATAY MİMARİ VE DEPREME DAYANIKLI YAPILAR

Grekol Dream City tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geliştirilen yeni konut projesi, depreme dayanıklı, yatay mimarili yapılarla dikkat çekiyor. Projenin lansmanında konuşan Grekol Dream City Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Yıldırım, "Deprem uzmanlarımızın görüşleriyle bu projeyi geliştirdik. Yatay mimari ve deprem dayanıklı yapılarla, depremin ölümcül etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

GÖRÜR: "DEPREMİ ÖNLEMEK MÜMKÜN OLMASA DA, DAYANIKLI YAPILARLA HAYATTA KALABİLİRİZ"

Prof. Dr. Naci Görür, depremi önlemenin mümkün olmadığını ancak depreme dayanıklı yapılarla can ve mal kaybını minimize edebileceğimizi belirtti. "Deprem öldürmez, binalar öldürür" diyen Görür, depreme karşı alınacak önlemlerin tüm ülke için kritik olduğuna dikkat çekti.

MARMARA DEPREMİ VE TÜRKİYE'NİN DEPREME DİRENÇLİ OLMA İHTİMALİ

Prof. Görür, 1999 Marmara depreminden 26 yıl sonra, Türkiye'nin hala depreme dirençli bir ülke olma yolunda büyük bir yol alması gerektiğini belirtti. İstanbul ve çevresindeki yapıların büyük bir depreme dayanıklı hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı.