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Deprem gerçeği kapıda! Kritik çağrı: "Önlem almazsak büyük kayıplar yaşanır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.03.2025 20:26 Güncelleme: 01.03.2025 20:55
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Deprem gerçeği kapıda! Kritik çağrı: Önlem almazsak büyük kayıplar yaşanır

Kocaeli'de yatay mimari projesi kapsamında yapılan evlerin tanıtımında konuşan Yer Bilimci Prof. Naci Görür, Türkiye'nin deprem tehlikesine dikkat çekti. Görür, 'Eğer bu depremleri halledemezsek, bizim geleceğimiz yoktur. Ne ekonomik bağımsızlığımız kalır ne siyasi bağımsızlığımız. Bu ülkeyi bize yar etmezler' diyerek yetkililere ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan 17 Ağustos 1999 depremi, bölgenin depreme karşı hazırlık yapmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem riskiyle mücadele etmek amacıyla yeni projeler geliştirilmesi gerektiğini belirten Yer Bilimci Prof. Naci Görür, "Eğer bu depremleri halledemezsek, bizim geleceğimiz yoktur" diyerek deprem sorununu acil çözülmesi gereken bir mesele olarak vurguladı.

DEPREM GERÇEĞİ KAPIDA! KRİTİK ÇAĞRI YAPILDI

DEPREM RİSKİNE KARŞI YATAY MİMARİ VE DEPREME DAYANIKLI YAPILAR

Grekol Dream City tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geliştirilen yeni konut projesi, depreme dayanıklı, yatay mimarili yapılarla dikkat çekiyor. Projenin lansmanında konuşan Grekol Dream City Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Yıldırım, "Deprem uzmanlarımızın görüşleriyle bu projeyi geliştirdik. Yatay mimari ve deprem dayanıklı yapılarla, depremin ölümcül etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

GÖRÜR: "DEPREMİ ÖNLEMEK MÜMKÜN OLMASA DA, DAYANIKLI YAPILARLA HAYATTA KALABİLİRİZ"

Prof. Dr. Naci Görür, depremi önlemenin mümkün olmadığını ancak depreme dayanıklı yapılarla can ve mal kaybını minimize edebileceğimizi belirtti. "Deprem öldürmez, binalar öldürür" diyen Görür, depreme karşı alınacak önlemlerin tüm ülke için kritik olduğuna dikkat çekti.

MARMARA DEPREMİ VE TÜRKİYE'NİN DEPREME DİRENÇLİ OLMA İHTİMALİ

Prof. Görür, 1999 Marmara depreminden 26 yıl sonra, Türkiye'nin hala depreme dirençli bir ülke olma yolunda büyük bir yol alması gerektiğini belirtti. İstanbul ve çevresindeki yapıların büyük bir depreme dayanıklı hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Yer bilimci Naci Görür'den kritik uyarı: ʺEğer bu depremleri halledemezsek, bizim geleceğimiz yokturʺ (İHA)Yer bilimci Naci Görür'den kritik uyarı: ʺEğer bu depremleri halledemezsek, bizim geleceğimiz yokturʺ (İHA)

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ DEPREME BAĞLI: BEKA SORUNU

Görür, "Türkiye'nin gerçek beka sorunu bu depremdir. Eğer bu depremleri halledemezsek, geleceğimiz yoktur" diyerek, depreme karşı verilen mücadelenin yalnızca inşaat değil, ülkenin ekonomik ve siyasi bağımsızlığıyla da bağlantılı olduğunu söyledi. Türkiye'nin depreme hazırlıklı olması gerektiğini ve bu sorunun çözülmesinin ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu ekledi.

SONUÇ: DEPREM SORUNU ÇÖZÜLMEZSE GELECEĞİMİZ TEHLİKEYE GİRER

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem konusunda tüm Türkiye'nin bir bütün olarak hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Eğer bu depremleri halledemezsek, bizim geleceğimiz yoktur. Bu ülkeyi bize yar etmezler. Deprem sorununu çözmek zorundayız" diyerek uyarıda bulundu.

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Deprem gerçeği kapıda! Kritik çağrı: Önlem almazsak büyük kayıplar yaşanır Deprem gerçeği kapıda! Kritik çağrı: Önlem almazsak büyük kayıplar yaşanır Deprem gerçeği kapıda! Kritik çağrı: Önlem almazsak büyük kayıplar yaşanır
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