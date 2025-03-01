Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz.' dedi. Terörsüz Türkiye hedefine değine Erdoğan, 'Türkiye terörle mücadele konusunda dünyanın en güçlü, en kudretli ordularından birine sahiptir. Şayet, verilen sözler tutulmaz, şark kurnazlıkları güdülürse günah bizden gider. Taş üstünde taş, son terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı sürdürürüz.' ifadelerini kullandı.

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