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Kariye Camii'nde ilk teravih heyecanı! Cemaat 80 yıl sonra teravih için saf tuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.03.2025 00:28 Güncelleme: 01.03.2025 00:40
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Kariye Camii’nde ilk teravih heyecanı! Cemaat 80 yıl sonra teravih için saf tuttu

Kariye Camisi, 80 yıl sonra ibadete açılmasının ardından ilk teravih namazına ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravihini kılmak için camiye akın ederken, caminin dolması nedeniyle bazıları içeri giremedi. Namaz sonrası dua edilirken, cemaate salep ikram edildi.

İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Kariye Camisi, 80 yıl aradan sonra ilk teravih namazına ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan cami, 1 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden camiye çevrilmiş, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz aylarda ibadete açılmıştı.

Kariye Camisi'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı (AA)Kariye Camisi'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı (AA)

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, camiye akın etti. Caminin dolması nedeniyle bazı vatandaşlar içeri giremezken, cemaat yoğun ilgi gösterdi. Namaz öncesi tarihi mozaiklerin korunması amacıyla camide ısıtıcıların çalıştırılmadığı duyuruldu.

Teravih namazının ardından dua edilirken, salavat ve tekbirler getirildi. Vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli tarafından sıcak salep ikram edildi.

Kariye Camisi'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı (AA)Kariye Camisi'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı (AA)

Kariye Camisi, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından kiliseden camiye çevrilmiş, 1945'te "ulusal anıt" ilan edilerek müzeye dönüştürülmüştü. 2020 yılında alınan karar doğrultusunda tekrar cami statüsü kazanan yapı, restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte yeniden ibadete açılmış oldu.

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Kariye Camii’nde ilk teravih heyecanı! Cemaat 80 yıl sonra teravih için saf tuttu Kariye Camii’nde ilk teravih heyecanı! Cemaat 80 yıl sonra teravih için saf tuttu Kariye Camii’nde ilk teravih heyecanı! Cemaat 80 yıl sonra teravih için saf tuttu
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