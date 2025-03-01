Kariye Camii’nde ilk teravih heyecanı! Cemaat 80 yıl sonra teravih için saf tuttu

İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Kariye Camisi, 80 yıl aradan sonra ilk teravih namazına ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan cami, 1 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden camiye çevrilmiş, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz aylarda ibadete açılmıştı.