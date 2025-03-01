Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

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