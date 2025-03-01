01 Mart 2025, Cumartesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.03.2025 15:43
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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