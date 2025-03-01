Gaziantep’te dolandırıcılık operasyonu! 30 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 39 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde, ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 24 fişek, bir miktar uyuşturucu ile başkalarına ait kimlik kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 30'u tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.