Ankara'da yatak fabrikasında korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı!
Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir yatak fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmasının sonucunda yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.
Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir yatak fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Akyurt İstasyonundaki itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yaparken, Kuzey Ankara, Çubuk ve Bağlum istasyonlarından takviye olarak tankerler sevk edildi.
Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir yatak fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Akyurt İstasyonundaki itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da takviye olarak tanker, köpük kulesi ve arazöz araçları yönlendirildi.
Fabrikada çalışanlar tahliye edilirken, yangına 20 araç ve 70 personelle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın sonucunda yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.
BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrika sorumlusunun da olay yerinde olduğunu belirterek, "Henüz neden çıktığını kendisi de bilmiyor ama araştıracağız. Tamamıyla söndükten sonra ekiplerimiz gelip inceleme yapacaklar." dedi.
Fabrika sorumlusu Erhan Üşenmez de yangından 10 dakika sonra olay yerine geldiğinde yangının hızla ilerlediğini gördüğünü söyledi. Üşenmez, "Tepelerde kullanılan bu panellerin kesinlikle bu tip fabrikalarda yasaklanması gerekmektedir. Bu fabrikanın yanmasındaki en büyük sebep cephelerde ve çatılarda kullanılan panellerdir. Strafor olduğu için yanma özelliği oldukça fazla. Taş olarak kullanılmış olsaydı fabrika 10 dakikada bu hale gelmezdi." ifadesini kullandı.
Bunun üzerine Yavaş, şunları kaydetti:
"Beyefendinin bahsettiği olay da genellikle bu tür cephelerde daha ucuz olduğu için bu sistem kullanılıyor. Eğer yasaklanırsa bu kadar hızlı yangının ilerlemeyeceğini söylüyor. Ben de yeni öğrendim bunu. Artık Sanayi Bakanlığı mı, biz mi karar vereceğiz... Can kaybı yok sevindiğimiz o. Zaten 6-7 personelle çalışıyorlarmış bugün. Geçmiş olsun diyoruz. Biz de 11.24'te haber aldık. Akyurt'ta bizim itfaiyemiz var. 11.28'de buraya yetişti. Yangının hızlı büyüdüğünü görünce diğer istasyonlardan da gelen oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konya akşam ezanı saat kaçta? Konya’da sahur, iftar ve teravih vakitleri
- Fırın tadında Ramazan pidesi tarifi | Evde pide yapmanın püf noktaları
- Bursa Ramazan imsakiyesi 2025: İftar saati, sahur vakti ve namazlar
- Ankara 2025 imsakiyesi: Sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri belli oldu!
- İstanbul'da Ramazan coşkusu! 2025 imsakiyesi ile iftar, sahur ve teravih vakitleri
- Ramazan Mesajları 2025 | En güzel, dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri
- Sahurda ne yenir? Kaçınılması gereken besinler neler? Uzman isim açıkladı
- Az önce deprem nerede oldu? Ege’de deprem! 28 Şubat 2025 son dakika
- 28 Şubat 2025 Cuma Hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma Hutbesi PDF indir
- Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? 2025 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
- Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?
- Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…