Ankara’da yatak fabrikasında korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı!

Ankara'da yatak fabrikasında yangın çıktı / AA

BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrika sorumlusunun da olay yerinde olduğunu belirterek, "Henüz neden çıktığını kendisi de bilmiyor ama araştıracağız. Tamamıyla söndükten sonra ekiplerimiz gelip inceleme yapacaklar." dedi.

Fabrika sorumlusu Erhan Üşenmez de yangından 10 dakika sonra olay yerine geldiğinde yangının hızla ilerlediğini gördüğünü söyledi. Üşenmez, "Tepelerde kullanılan bu panellerin kesinlikle bu tip fabrikalarda yasaklanması gerekmektedir. Bu fabrikanın yanmasındaki en büyük sebep cephelerde ve çatılarda kullanılan panellerdir. Strafor olduğu için yanma özelliği oldukça fazla. Taş olarak kullanılmış olsaydı fabrika 10 dakikada bu hale gelmezdi." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Yavaş, şunları kaydetti:

"Beyefendinin bahsettiği olay da genellikle bu tür cephelerde daha ucuz olduğu için bu sistem kullanılıyor. Eğer yasaklanırsa bu kadar hızlı yangının ilerlemeyeceğini söylüyor. Ben de yeni öğrendim bunu. Artık Sanayi Bakanlığı mı, biz mi karar vereceğiz... Can kaybı yok sevindiğimiz o. Zaten 6-7 personelle çalışıyorlarmış bugün. Geçmiş olsun diyoruz. Biz de 11.24'te haber aldık. Akyurt'ta bizim itfaiyemiz var. 11.28'de buraya yetişti. Yangının hızlı büyüdüğünü görünce diğer istasyonlardan da gelen oldu.