CHP’li Ali Mahir Başarır'ın "Satılmış" hakaretine tazminat cezası

"Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın cezası belli oldu. CHP'li Ali Mahir Başarır, mahkeme tarafından tazminat cezasına çarptırıldı.

ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İÇİN KULLANILACAK

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Ali Mahir Başarır'ın ödeyeceği tazminatı ihtiyacı olan şehit aileleri ve gaziler için kullanacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, bir televizyon programında söylediği "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözleri büyük tepki toplamış, Türk ordusuna yönelik sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, açıklamada bulunmuştu.

Savcının söylemediği bir cümleyi kullanarak hakkında soruşturma başlattığını öne süren Başarır, "Benim ağzımdan 'Türk Ordusu satılmış' cümlesi çıkmış mı? 'Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan bir fabrikayı, orduya bağlı bir fabrikayı Katar'a sattınız' dedim. Bunun Tank Palet Fabrikası olduğunu söyledim" dedi.

Açıklamasının devamında Mehmetçiği ve askeri kast etmediğini tekrarladığını belirten CHP'li vekil, "Savcı ve MSB soruşturma açtı. Benim alnım açık, elinden geleni ardına koymasın" ifadelerini kullandı.