Mansur Yavaş Ankaralıya konutlarını teslim etmedi! Mozambik’e 5 bin konut vaadi verdi

2019'daki yerel seçimlerden önce Mamak Kentsel Dönüşüm Projesini tamamlayacağını ve bu kapsamda vatandaşlara yeni evlerini teslim edeceğini vadeden Mansur Yavaş, aradan 6 yıl geçmesine rağmen sözünü tutmadı. 15 bin konut planlanan bölgede 2014-2019 yılları arasında AK Parti döneminde 5 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, Yavaş döneminde ise 6 yılda sadece 418 konut teslim edilebildi.

KONSERE MİLYONLAR VAR KENTSEL DÖNÜŞÜME PARA YOK

Sabah'ın haberine göre aynı süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi konser ve etkinliklere ise 810 milyon 749 bin 144 TL harcadı. Yavaş bu harcamalarla ilgili ise "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz." şeklinde bir savunma yaptı. Ancak Mamaklılara söz verdiği 10 bin konut için ise "Para yok" bahanesini ortaya attı.