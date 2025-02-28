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Mansur Yavaş Ankaralıya konutlarını teslim etmedi! Mozambik'e 5 bin konut vaadi verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 09:08 Güncelleme: 28.02.2025 09:14
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Mansur Yavaş Ankaralıya konutlarını teslim etmedi! Mozambik’e 5 bin konut vaadi verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 6 yıldır tamamlayamadığı Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'ne rağmen Mozambik'e 5 bin konut yapma vaadi tepki çekti. 6 yılda Mamaklılara sadece 418 konut teslim eden Yavaş'ın Mozambik vaadi tartışma konusu oldu.

2019'daki yerel seçimlerden önce Mamak Kentsel Dönüşüm Projesini tamamlayacağını ve bu kapsamda vatandaşlara yeni evlerini teslim edeceğini vadeden Mansur Yavaş, aradan 6 yıl geçmesine rağmen sözünü tutmadı. 15 bin konut planlanan bölgede 2014-2019 yılları arasında AK Parti döneminde 5 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, Yavaş döneminde ise 6 yılda sadece 418 konut teslim edilebildi.

KONSERE MİLYONLAR VAR KENTSEL DÖNÜŞÜME PARA YOK
Sabah'ın haberine göre aynı süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi konser ve etkinliklere ise 810 milyon 749 bin 144 TL harcadı. Yavaş bu harcamalarla ilgili ise "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz." şeklinde bir savunma yaptı. Ancak Mamaklılara söz verdiği 10 bin konut için ise "Para yok" bahanesini ortaya attı.

Mansur Yavaş 6 yıllık süreçte Mamak'ta sadece 418 konut teslim etti. (AA)Mansur Yavaş 6 yıllık süreçte Mamak'ta sadece 418 konut teslim etti. (AA)

Müteahhitlerin eline düşen kentsel dönüşüm mağdurları, defalarca belediyenin kapısına giderek haklarını aradı. Hak sahipleri, Yavaş'ın belediyeye ait arsaları değerlendirmek yerine sattığını belirterek, "Bu vebal, konserlere milyonlarca lira bütçe ayıran insanların boynundadır!" diyerek tepki gösterdi ve Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

USULSÜZLÜK VE SKANDALLAR ZİNCİRİ!
Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile belediye iştiraki PORTAŞ arasındaki yapım protokollerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edilerek mahkeme kararıyla iptal edildi. Ayrıca, sahte imzalarla yapı ruhsatlarının düzenlendiği iddiaları kamuoyuna yansıdı. Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, Mamak Boğaziçi Mahallesi'nde hak sahiplerine konut yapma taahhüdünde bulunmasına rağmen, belediyeye ait arazileri kapalı teklif usulüyle satıp, yaklaşık 807 milyon 723 bin 912 TL'lik ihale gerçekleştirdi. Yavaş yönetimi, Çankaya Dikmen Mahallesi'ndeki bazı taşınmazları da kentsel dönüşüm finansmanı sağlamak amacıyla sattı. Ancak satılan taşınmazlara rağmen Mamak ve Dikmen'de hiçbir ilerleme sağlanamadı.

Mansur Yavaş'ın Mozambik'e 5 bin konut vaadi tartışma yarattı (DHA)Mansur Yavaş'ın Mozambik'e 5 bin konut vaadi tartışma yarattı (DHA)

MOZAMBİK'E KONUT VAR! ANKARALIYA YOK
Ankara'daki kentsel dönüşüm projelerinde ilerleme kaydedemezken 6 yılda sadece 418 konut yapabilen Mansur Yavaş'ın, başka bir ülkeye 5 bin konut yapacağını açıklaması kamuoyunda tepkilere yol açtı. Ankaralılar kentsel dönüşüm beklerken, Yavaş'ın Ankara yerine Mozambik'e yatırım sözü vermesi tartışmalara neden oldu.

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Mansur Yavaş Ankaralıya konutlarını teslim etmedi! Mozambik’e 5 bin konut vaadi verdi Mansur Yavaş Ankaralıya konutlarını teslim etmedi! Mozambik’e 5 bin konut vaadi verdi Mansur Yavaş Ankaralıya konutlarını teslim etmedi! Mozambik’e 5 bin konut vaadi verdi
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