AK Partili İnan’dan Özgür Özel’e sert yanıt: Gazi görseydi gurur duyar mıydı?

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, il başkanı Bilal Saygılı'nın ev sahipliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar da katıldı.

SAYGILI: "ADANMIŞLIĞIN BAŞARI HİKAYESİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Bilal Saygılı, "17 yaşından itibaren çalışarak, alının teriyle bugünlere kadar geldi. Bir inanmışlığın, adanmışlığın başarı hikayesine bugün hepimiz şahit oluyoruz. 7 yaşında başlayan 32 yaşında partimizin en önemli konumlarından biri olan genel sekreterliğe gelmiş olması çok kıymetli bir durum. Mücadele eden insanların partimizde nasıl sıfırdan yükseldiğinin de en güzel örneği" dedi.

KIRKPINAR: "İZMİR'E DAHA GÜZEL HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Genel Başkan Yardımcımıza bu görevinde en kalbi başarılarımı ifade etmek istiyorum. Bundan sonra İzmir'imizde daha güzel hizmetleri kadro olarak gerçekleştireceğiz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Hem dünya hem bölgemiz açısından baktığımızda terörle, Suriye ile ilgili yapılan açıklamalar, dünyada 2 kutuplu sistem çöktü. Dünya çok kutuplu hale geldi. Bu güç merkezlerinden en önemlisi de Türkiye. Ülkemizin kutup olma sürecini güçlü şekilde ilerletmesi için yapılacak genel seçimlerde, ülkemizin başına seçilecek Cumhurbaşkanının, tecrübesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız olması gerektiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"SİYASETTE GENÇLİĞE VERİLEN ÖNEM BUDUR!"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, "17 yaşında tanıdım kendisini, tırnaklarıyla kazıya kazıya, sahada mücadele ede ede büyük işleri başararak, hem İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı hem de Genel Başkanlığı döneminde hepimizin göğsünü kabarttı. Şimdi de partimizdeki en önemli makamlardan biri olan Genel Sekreterliğe atanması hepimizi gururlandırdı. Rabbim yolunu bahtını açık etsin. İzmir Milletvekili olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İşte siyasette gençliğe verilen önem. Sözle olmuyor" dedi.