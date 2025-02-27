Türkiye’de barış masası! ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüşüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kritik görüşmenin İstanbul'da olacağını söylemişti. (AA)

BARIŞ İÇİN DİYALOG ADIMI

Rusya ve ABD arasında süregelen gerilimlerin azaltılması ve doğrudan iletişimin sağlanması için önemli bir adım olarak görülen toplantının, diplomatik misyonların yeniden işlerlik kazanması noktasında somut sonuçlar doğurması bekleniyor. Moskova, büyükelçiliklerin aktif hale gelmesinin diyalog kanallarını güçlendireceğini ve uluslararası krizlerin yönetiminde daha etkin bir zemin oluşturacağını vurguluyor.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BİTMELİ

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi ve ateşkes sürecinin yönetilmesi, görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.