27 Şubat 2025, Perşembe
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Türkiye'de barış masası! ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da görüşüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 10:25 Güncelleme: 27.02.2025 10:31
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Türkiye’de barış masası! ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüşüyor

ABD ile Rusya heyetleri, bugün (27 Şubat 2025) Türkiye'de bir araya geliyor. Diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi, Ukrayna ile devam eden savaşın sona erdirilmesi gibi konuların masaya yatırılacağı görüşmede müzakere sürecinin hız kazanması bekleniyor. Uluslararası krizlerde oynadığı rol ve çözüm odaklı siyaseti nedeniyle Türkiye'nin dünya barışının anahtar ülkelerinden biri olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyulacak.

Türkiye, etkin, girişimci ve insani diplomasisiyle dünya barışının anahtarı olmaya devam ediyor.

BARIŞ MASASI TÜRKİYE'DE KURULUYOR

İSTANBUL'DA ÇÖZÜM MASASI
Bu kapsamda, Rusya ve ABD heyetleri, büyükelçiliklerin çalışmalarını normalleştirme konusunu ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik adımları görüşmek üzere İstanbul'da kritik bir toplantıya katılacak.

Rus heyeti kritik görüşme için ABD Başkonsolosluğu'na geldi (AA)Rus heyeti kritik görüşme için ABD Başkonsolosluğu'na geldi (AA)

RUS HEYETİ ABD BAŞKONSOLOSLUĞUNDA
Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında, büyükelçilik faaliyetlerinin ele alınacağı toplantı için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına ulaştı.

LAVROV DUYURMUŞTU: GÖRÜŞME İSTANBUL'DA YAPILACAK
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kritik görüşmenin İstanbul'da olacağını söylemişti. (AA)Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kritik görüşmenin İstanbul'da olacağını söylemişti. (AA)

BARIŞ İÇİN DİYALOG ADIMI
Rusya ve ABD arasında süregelen gerilimlerin azaltılması ve doğrudan iletişimin sağlanması için önemli bir adım olarak görülen toplantının, diplomatik misyonların yeniden işlerlik kazanması noktasında somut sonuçlar doğurması bekleniyor. Moskova, büyükelçiliklerin aktif hale gelmesinin diyalog kanallarını güçlendireceğini ve uluslararası krizlerin yönetiminde daha etkin bir zemin oluşturacağını vurguluyor.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BİTMELİ
Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi ve ateşkes sürecinin yönetilmesi, görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

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Türkiye’de barış masası! ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüşüyor Türkiye’de barış masası! ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüşüyor Türkiye’de barış masası! ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüşüyor
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