Bakan Fidan’dan Batı’ya net mesaj: Türkiye’siz güvenlik mimarisi olmaz!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şöyle: Arnavutluk ile geldiğimiz noktada işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Son yıllarda ciddi kazanımlar elde ettik. Ticaret hacmimizi tekrar 1 milyar dolar seviyesine çıkardık. Hedefimiz bunu 2 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Haziran ayında Tiran'da düzenlenmesi öngörülen zirve sayesinde işbirliğimiz ilerletmeyi hedefliyoruz.

İki NATO müteffiki olarak askeri ve savunma sanayinde güçlü işbirliğimiz mevcut. Bir Arnavutluk piyade takımının Bosna Hersek'teki Türk birliğine katılacak olması işbirliğimizin kanıt niteliğinde. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler bulunması için gerçekleştirilen çabalar konusunda Arnavutluk ile ortak harekete etmeye devam edeceğiz.

RUSYA -UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da gündemimizdeydi. Savaşın müzakereler yoluyla kalıcı ve adil bir biçimde sonlandırılması için hareket ediyoruz. Umarız Ukrayna'da kalıcı bir ateşkes anlaşmasına ulaşılır. Bunu sadece dilemekle kalmıyor, çabalıyoruz. Ukrayna'da ateşkese ulaşırsak bölgemiz rahat bir nefes alır. Şu aşamada son hızıyla devam eden kahredici savaşa yönelik görüşmeler artan bir tempo ile devam ediyor. Özellikle sayın Zelenski'nin ve Lavrov'un Türkiye'ye gelmesi, bir araya gelmemiz yoğun görüş trafiğimizi gösteriyor. ABD'deki yeni yönetimin görüşleri bir önceki yönetim ile taban tabana zıt. Ne türden güvencelerin alınacağı şu anda tartıştılıyor. Ukrayna'nın talepleri arasında güvenlik garantileri görüşülüyor ancak ABD'liler nasıl bir tavır alıcak bunu göreceğiz. Avrupalı liderlerin de kendi aralarında Avrupa olmadan NATO'nun nasıl oluşacağı bir güvenlik mimarisi oluşturulduğunu görüyoruz. Türkiye olmadan güvenlik mimarisinin oluşmayacağı, altı çizilmesi gereken de bir husus. Ayrıca ABD olmadan bir güvenlik mimarisi tartışmaları sürüyor. Bütün bunları gelecek günlerde göreceğiz.

İSRAİL'İN SALDIRILARI: DOSYAYI SUNUYORUZ

Gazze'de de ateşkesin kalıcı hale gelmesi son derece önemlidir. Türkiye olarak dosya hazırladık ve Uluslararası Adalet Divanı'na sunuyoruz. Dosyamızda İsrail'in işlediği suçların takipçisi Filistin'in destekçisi olduğumuzu bildirdik.