Devlet Bahçeli’nin son sağlık durumu nasıl? MHP’li Yönter’den flaş açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yönter sosyal medya hesabından "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir…Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum…Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi…" dedi.

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