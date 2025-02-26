MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Partisinden yeni açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (İHA)



"TÜM MAZLUM COĞRAFYALARA EL UZATARAK, TARİHİN BİZE ÇAĞRISINA MUTLAKA KULAK VERECEĞİZ"

Durmaz, "Önce ülkem ve milletim" anlayışıyla siyaset yaptıklarını dile getirdi. Türk milletinin tarih boyunca zor zamanlarını birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşıp ayakta kalmayı başarmış bir millet olduğunu vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti: "Dünyada yaşanan gelişmeler, bölgemizdeki gelişmeler ele alındığında, her alanda güçlü bir Türkiye'nin, sadece Türk milletinin istikbali için değil, tüm mazlum coğrafyalar için de umut vesilesi olduğu görülecektir. Türkiye'nin güçlenmesini engellemek, önünü kesmek için geçmişten bugüne etnik mezhebi her türlü ayrışmayı kaşıyanlara, toplumun sinir uçlarıyla oynayanlara, milletimizin arasına fitne tohumu ekmek isteyenlere artık fırsat verilmemelidir. Bu mukaddes topraklar duayla muhafazaya alınmış, bin yıllık kardeşliğin hatıra ve mirasıyla müdafaa edilmiştir. Anadolu'yu vatan yapan ruh, Türklüğü asırlarca taşıyan şuur, İslam'ın sancaktarlığını yapan inanç yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek."



Türkiye'nin istikbali ve istiklali üzerine hiçbir gücün hesap yapmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Durmaz, "Kararlıyız. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı, içimizdeki taşeronlara ve dışarıdaki müstevlilere rağmen gerçekleştireceğiz. Tüm mazlum coğrafyalara el uzatarak, tarihin bize çağrısına mutlaka kulak vereceğiz. Israrla, üzerine basa basa söylediğimiz gibi şundan emin olun ki terörsüz Türkiye vizyonu etrafında kenetlendiğimizde emperyal güçlere ödün vermeden, terörü bitirip bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte başarmak ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için gün bugündür." değerlendirmesinde bulundu.



İl Başkanı Şaban Savaşan'ın da konuşma yaptığı program basına kapalı devam etti.

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