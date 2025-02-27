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Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan'a anma mesajı: Hizmet ve dava adamı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 12:11 Güncelleme: 27.02.2025 12:17
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Başkan Erdoğan’dan Necmettin Erbakan’a anma mesajı: Hizmet ve dava adamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 14'üncü yılında andı.

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN ANISINA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 14. yıl dönümünde merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı X hesabından yapılan paylaşımla andı.

Başkan Erdoğan'ın X paylaşımı | ahaber.com.trBaşkan Erdoğan'ın X paylaşımı | ahaber.com.tr

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14'üncü seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin…"

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Başkan Erdoğan’dan Necmettin Erbakan’a anma mesajı: Hizmet ve dava adamı Başkan Erdoğan’dan Necmettin Erbakan’a anma mesajı: Hizmet ve dava adamı Başkan Erdoğan’dan Necmettin Erbakan’a anma mesajı: Hizmet ve dava adamı
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