Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şahsın internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler, 9 cep telefonu, 9 sim kart, 7 bilgisayar, 1 harddisk ve 1 flaş bellek ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.



Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.