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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 13:18
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Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de jandarmanın yasa dışı bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şahsın internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler, 9 cep telefonu, 9 sim kart, 7 bilgisayar, 1 harddisk ve 1 flaş bellek ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
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