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Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.02.2025 18:12 Güncelleme: 27.02.2025 18:35
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Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’yu kabul etti Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’yu kabul etti Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’yu kabul etti

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