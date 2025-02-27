Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? 2025 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
- Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?
- Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…
- Oruçluyken ağız kokusunu önleyin! Ramazan'da ferah nefes için en etkili ipuçları
- Öpmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre eşlerin birbirlerini öpmesi orucu zedeler mi?
- Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet ne zaman ve nasıl edilir?
- Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazından önce kılınsa geçerli olur mu? Diyanet açıklaması
- İftar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu | Oruç açarken hangi dualar okunur? Yemek duası faziletleri
- İbn-i Sina'nın 8 asırlık oruç reçetesi: Bu besinler 16 saat tok tutuyor
- MEB Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2025 MEB İOKBS başvuruları sona erdi mi?
- Hastaya oruç tutmak farz mı, kimler oruç tutmakla yükümlü? Oruç tutmamanın kefareti nedir?
- Oruçta mide sağlığını korumanın altın kuralları! Sahur ve iftarda ne yemeli? Uzman isim A'dan Z'ye anlattı