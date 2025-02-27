Başkan Erdoğan İstanbul’da! Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti

Fotoğraf-Cumhurbaşkanlığı

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında kendisine eşlik edenler ve şantiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.