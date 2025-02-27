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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 17:31 Güncelleme: 27.02.2025 17:33
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Başkan Erdoğan İstanbul’da! Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında kendisine eşlik edenler ve şantiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesinde incelemelerde bulundu

ŞANTİYEYİ ZİYARET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir'e geçti.

Fotoğraf-CumhurbaşkanlığıFotoğraf-Cumhurbaşkanlığı

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında kendisine eşlik edenler ve şantiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Başkan Erdoğan İstanbul’da! Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti Başkan Erdoğan İstanbul’da! Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti Başkan Erdoğan İstanbul’da! Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti
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