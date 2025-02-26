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Suriye'nin kuzeyine operasyon: 6 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.02.2025 15:59 Güncelleme: 26.02.2025 16:28
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Suriye’nin kuzeyine operasyon: 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' ifadelerini kullanıldı.

Terörle mücadele kapsamında operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin yerini tespit etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

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Suriye’nin kuzeyine operasyon: 6 terörist öldürüldü Suriye’nin kuzeyine operasyon: 6 terörist öldürüldü Suriye’nin kuzeyine operasyon: 6 terörist öldürüldü
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