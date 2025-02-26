Suriye’nin kuzeyine operasyon: 6 terörist öldürüldü

Terörle mücadele kapsamında operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin yerini tespit etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."