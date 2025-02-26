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Özbekistan liderinden Başkan Erdoğan'a doğum günü tebriği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.02.2025 18:48
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Özbekistan liderinden Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Görüşmede Mirziyoyev, Başkan Erdoğan'ın doğum günü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev görüşmede, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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Özbekistan liderinden Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği Özbekistan liderinden Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği Özbekistan liderinden Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği
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