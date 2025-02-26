Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde saat 21.10'da deprem meydana geldi.
AFAD tarafından depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. Deprem yerin 8.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yayladere (Bingöl)
Tarih:2025-02-26
Saat:21:10:03 TSİ
Enlem:39.22722 N
Boylam:40.17333 E
Derinlik:8.34 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-02-26 21:10:03 39.22722 40.17333 8.34 ML 3.6 Yayladere (Bingöl)
2025-02-26 20:00:06 38.14694 37.91806 7.0 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-26 18:55:35 38.73167 30.53417 15.06 ML 1.3 Merkez (Afyonkarahisar)
2025-02-26 18:17:28 39.50861 28.17139 6.99 ML 1.0 Bigadiç (Balıkesir)
2025-02-26 18:16:42 39.50639 28.14944 6.94 ML 1.1 Bigadiç (Balıkesir)
2025-02-26 17:59:07 36.74556 25.835 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-26 17:39:40 36.39139 27.71639 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [36.80 km] Datça (Muğla)
2025-02-26 17:37:33 38.13639 36.60778 7.04 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-26 17:18:31 37.84306 36.25306 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2025-02-26 16:08:05 36.33694 28.72611 7.0 ML 1.3 Akdeniz - [38.51 km] Fethiye (Muğla)
2025-02-26 15:32:16 39.56917 26.20917 6.95 ML 1.0 Ayvacık (Çanakkale)
2025-02-26 15:26:56 38.23417 38.71972 5.05 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-02-26 15:04:29 36.40694 25.77722 7.0 MW 4.1 Ege Denizi
2025-02-26 14:36:00 38.4425 37.5025 11.4 ML 1.6 Darende (Malatya)